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Medya Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a tarihi gol! Topu tam 90'a taktı
Medya

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a tarihi gol! Topu tam 90'a taktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a yönelik “Hem Cumhurbaşkanı yardımcılığı hem de belediye başkanlığını aynı anda yapamazlar. Yapmamalılar!” sözlerini masaya yatıran Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, "Kılıçdaroğlu’nun bir haftada attığı ikinci gol bu. Bu saatten sonra Yavaş ve İmamoğlu’nun yapması gereken tek bir şey var. Kendilerini belediye başkanı olarak seçen vatandaşlara bundan sonraki yol haritalarını açıklamak" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 11:19:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a tarihi gol! Topu tam 90'a taktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a yönelik “Hem Cumhurbaşkanı yardımcılığı hem de belediye başkanlığını aynı anda yapamazlar. Yapmamalılar!” sözlerini masaya yatıran Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, "Kılıçdaroğlu’nun bir haftada attığı ikinci gol bu. Bu saatten sonra Yavaş ve İmamoğlu’nun yapması gereken tek bir şey var. Kendilerini belediye başkanı olarak seçen vatandaşlara bundan sonraki yol haritalarını açıklamak" dedi. 

Şahin, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun her söylediği olay oluyor.

Sanki Kılıçdaroğlu’nun parti içi ve ittifak ortaklarına doğrudan söyleyemediği şeyleri Kuşoğlu söylüyor. Ya da onun söylemesi tercih ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kuşoğlu son açıklaması ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a adeta istikamet çizdi: “Hem Cumhurbaşkanı yardımcılığı hem de belediye başkanlığını aynı anda yapamazlar. Yapmamalılar!”

Kılıçdaroğlu’nun bir haftada attığı ikinci gol bu. Bu saatten sonra Yavaş ve İmamoğlu’nun yapması gereken tek bir şey var. Kendilerini belediye başkanı olarak seçen vatandaşlara bundan sonraki yol haritalarını açıklamak. Belediye Başkanı olarak devam edeceklerse Ankara ve İstanbul’a yoğunlaşmak. Yok, Cumhurbaşkanı yardımcılığını istiyorlarsa başkanlıktan istifa etmek.

Bu tavrı göstermezlerse 2024’te aday olacakları bile şüpheli. Benden söylemesi…"

 

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