Kılıçdaroğlu'ndan, hüküm giyen Berberoğlu'na adaylık kıyağı
FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasında hapis cezası alan ve Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun isteğiyle yeniden milletvekili adayı oluyor.27 Nisan 2018 Cuma 15:48
MİT TIR’ları kumpasında hüküm giyen ve Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu yeniden aday olacağı iddia edildi. MİT TIR’larının durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin tutuklu bulunan Berberoğlu’nun, tekrar aday olmasını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu istediği bildirildi. Berberoğlu'nun İstanbul'dan aday gösterileceği kaydedildi.
Sözcü
YORUM YAZ