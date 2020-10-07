  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kılıçdaroğlu'ndan hayatını kaybeden Jak Kamhi için taziye mesajı
Ekonomi

Kılıçdaroğlu'ndan hayatını kaybeden Jak Kamhi için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 18:47:11 -
Kılıçdaroğlu'ndan hayatını kaybeden Jak Kamhi için taziye mesajı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden işadamı Jak Kamhi için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin büyük bir vatanseverini kaybettiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Jak Kamhi, Türkiye’nin kalkınma mücadelesine katkı vermiş, ülkemizin dünyaya tanıtılmasında öncü olmuştur. Bu hizmetleri için de en üstün nişana layık görülmüştür. Ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Toprağı bol olsun." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni kadının Azerbaycan askerlerine söyledikleri gündem oldu
Dünya

Ermeni kadının Azerbaycan askerlerine söyledikleri gündem oldu

Azerbaycan ordusu Karabağ'da Ermenistan tarafından işgal edilen köyleri tek tek kurtarıyor. Kurtarılan köylerden birinde Ermeni bir kadının ..
Ummanlı El Murakib el Şer'i'nin Türkiye sözleri olay oldu! Kahrından ölüyorlar
Dünya

Ummanlı El Murakib el Şer'i'nin Türkiye sözleri olay oldu! Kahrından ölüyorlar

Ummanlı yazar El Murakib el Şer'i, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt ve Katar ziyaretine ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti
Dünya

Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Vagarşak Harutyunyan, Azerbaycanlı sivilleri vurarak panik havası oluşturmaya çalıştıkları..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay