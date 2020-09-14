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Aktüel Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari'de şehit olan Astsubay Aktay için başsağlığı mesajı
Aktüel

Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari'de şehit olan Astsubay Aktay için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 09:50:23 -
Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari'de şehit olan Astsubay Aktay için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında devam eden "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın ailesine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari'de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Aktay'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Aktay, 13 Eylül'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında devam eden "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda mağarada kıstırılan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu.

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