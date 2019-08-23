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Kılıçdaroğlu'ndan görevden alınan HDP'lilere telefon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile telefonda görüştü.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:47
Kılıçdaroğlu'ndan görevden alınan HDP'lilere telefon

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek" suçlarından bir dava ve 8 soruşturma açılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile "terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu övmek" suçlarından bir kovuşturma ve 6 soruşturma yapılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile telefonda görüştü. Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’nun HDP’li iki isimle görüşmesinin oldukça kısa sürdüğü ve CHP Lideri'nin kendilerine geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu, görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile de telefonda görüşmeler yapmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:47
  1. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı
  2. Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan
  3. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

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