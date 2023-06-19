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Siyaset Kılıçdaroğlu’ndan flaş karar! Çarşamba günü bunu yapacak
Siyaset

Kılıçdaroğlu’ndan flaş karar! Çarşamba günü bunu yapacak

Yeniakit Publisher
2023-06-19 12:30:00 -
Kılıçdaroğlu’ndan flaş karar! Çarşamba günü bunu yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Haziran’da partisinin il başkanları ile bir araya gelecek. Görüşmeye 81 ilin de il başkanı davet edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Haziran’da partisinin il başkanları ile bir araya gelecek. Görüşmeye 81 ilin de il başkanı davet edildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, toplantıda seçim değerlendirilmesi ve kongre süreçlerinin ele alınması bekleniyor. Ayrıca başkanlardan bazılarının görüşmede “örgütlere daha fazla önem verilmesi, seçimlerde aday gösterilirken örgütlerin fikrine danışılması” gibi konuları gündeme getireceği ifade ediliyor.

 
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