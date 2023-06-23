Kılıçdaroğlu’ndan flaş karar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi sonrası önceki gün partisinin il başkanlarıyla ilk defa bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun bu toplantıda, “Ben hiçbir zaman ‘burayı bırakmam’ demedim. Bugüne kadar da hiçbir zaman ‘adayım’ demedim. Siz beni aday yaptınız. Ben yine aday olmam, ancak aday gösterilirsem devam ederim” dediği aktarıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi sonrası önceki gün partisinin il başkanlarıyla ilk defa bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun bu toplantıda, “Gemiyi limana götüreceğim. Ben hiçbir zaman ‘burayı bırakmam’ demedim. Bugüne kadar da hiçbir zaman ‘adayım’ demedim. Siz beni aday yaptınız. Ben yine aday olmam, ancak aday gösterilirsem devam ederim” dediği aktarıldı.
Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, toplantıyı, “Ne söylemek istiyorsanız, hiç çekinmeden anlatın. Sözünüzü de kesmeyeceğim” diyerek açtı. Başkanların neredeyse tamamı 20 dakikaya yakın söz alarak seçim dönemine ve yapılan ittifaklara ilişkin tespitlerini anlattı. Toplantıya katılan başkanlar, içeride konuşulanlarla ilgili, “Genel Başkan'a methiye dizen de oldu, ağır eleştiren de oldu” yorumunu yaptı.