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Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan, Fahrettin Altun ve darbe tehdidi skandalları sonrası Kaftancıoğlu'na uyarı

Son zamanlarda skandal hareketleriyle gündemden düşmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nda, MYK toplantısında Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan uyarı geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 10:32:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan, Fahrettin Altun ve darbe tehdidi skandalları sonrası Kaftancıoğlu'na uyarı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında kurmaylara bazı uyarılarda bulundu.

Bu uyarıların hedefindeki isim ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu vardı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evine yönelik fotoğraflı tacizin başrolünde olan Canan Kaftancıoğlu, bir gün gazetecilerle kavga eden isim olurken ertesi gün darbe iması yaparak gündeme geldi.

Kaftancıoğlu'nun üst üste skandallarla anılması Kılıçdaroğlu'nu da bu uyarıyı yapmak zorunda bıraktı.

"Gereksiz polemiğe girmeyin"

Ensonhaber'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin gündeminin dışına çıkmamalıyız. Gereksiz polemiğe girmeyin. Eleştirilerinizi somut örneklere dayandırın. İnsanların umuda ihtiyacı var, olumsuz cümleler kurmayın. Malzeme vermeyin. Hassas bir süreç yaşıyoruz, bunlara dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Fatih SM

Yalan yazmayin, Fahrettin Altun un evinin resmi cekilmedi.Kiraladigi !! Bahcenin resmi cekildi. Ama siz Y.Özdilin evinin fotograflarini yayinladiniz.Bu nasil bir ikiyuzluluktur.
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vedat uşaklıgil ataseven

KEMAL KİLİCDAROGLUNUN YEGENİ KÜÇÜK KIZ COCUGUNA TECAVUZDEN 20 SENE HAPİS CEZASI ALDI.. KK ŞU SORULARA CEVAP VERSİN....; ***SAPIK YEGENİNİ MAHKEMEDE CHP NİN Mİ AVUKATLARI SAVUNDU? ***SAPIK YEGENİNİN BASKA TECAVUZLERİ OLDU MU? CHP ELİYLE BUNLAR ÖRTBAS EDİLDİ Mİ? ***SAPIK YEĞENİN İLE AİLE BAĞIN ORTAYA ÇIKMASIN DİYE NÜFUS KÜTÜĞÜNDEKİ KAYITLAR İLE KİM OYNADI?
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