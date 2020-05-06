Kılıçdaroğlu'ndan, Fahrettin Altun ve darbe tehdidi skandalları sonrası Kaftancıoğlu'na uyarı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında kurmaylara bazı uyarılarda bulundu.

Bu uyarıların hedefindeki isim ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu vardı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evine yönelik fotoğraflı tacizin başrolünde olan Canan Kaftancıoğlu, bir gün gazetecilerle kavga eden isim olurken ertesi gün darbe iması yaparak gündeme geldi.

Kaftancıoğlu'nun üst üste skandallarla anılması Kılıçdaroğlu'nu da bu uyarıyı yapmak zorunda bıraktı.

"Gereksiz polemiğe girmeyin"

Ensonhaber'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin gündeminin dışına çıkmamalıyız. Gereksiz polemiğe girmeyin. Eleştirilerinizi somut örneklere dayandırın. İnsanların umuda ihtiyacı var, olumsuz cümleler kurmayın. Malzeme vermeyin. Hassas bir süreç yaşıyoruz, bunlara dikkat edelim." ifadelerini kullandı.