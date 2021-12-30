Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' hamlesi! Talimat verdi
Hükümete sık sık 'erken seçim' çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kurmaylarına talimat verdiği ve bu yıl yapılacak büyük kurultayı ertelemeyi planladığı iddia edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu yıl yapılacak CHP'nin büyük kurultayını erken seçim olma ihtimalinden dolayı rafa kaldıracaklarını belirtti.
Muhalefetin ısrarla talep ettiği erken seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını söyleyerek tartışmaları noktaladı. Ancak muhalefet partileri bu ısrarında devam ediyor.
Kurmaylarına talimat verdi
Önceki gün partisinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyeleri ve ekonomi kurmaylarıyla yemekte buluşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına hazırlanın talimatı verdi.
Yemekte erken seçimi gündeme getiren Kılıçdaroğlu, "Seçim olur bu sene. Olabilme ihtimali var. Bundan sonra her an seçim kararı alınabilir. Hazır olmamız lazım" ifadelerini kullandı.
CHP kurultayını erteleme planı yapıyor
Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre; CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2022'de yapılması gereken büyük kurultayı da seçim atmosferine girildiği gerekçesiyle bir yıl ertelemeyi planlıyor.