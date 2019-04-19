Kılıçdaroğlu'ndan erken genel seçim çıkışı! 31 Mart yerel seçimleri sonrası mazbataların verilmesi ve Türkiye'nin artık önüne bakması gerektiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından söylem değiştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını alana kadar 'Gündemimizde erken seçim yok' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun mazatasını alması sonrası erken seçim çıkışında bulundu. "Toplum erken seçim isteyebilir" 31 Mart’tan önce sürekli erken seçim tartışmalarına karşı çıkan CHP Lideri, tavır değiştirdi. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi kısa sürede krizden çıkartırlarsa sorun çıkmaz ama Türkiye savruluyor noktasına gelirse toplum bunu isteyebilir.” şeklinde konuştu.

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