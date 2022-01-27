Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’a büyük operasyon Yiyin birbirinizi ete para vermeyin

TRT 1 Ana Haber sunucusu ve Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul kar afeti yaşarken İngiliz Büyükelçi ile balık sefası yapması konusumda dikkat çeken bir iddiada bulundu. Dede, Murat Ongun'u kar gelirken yurtdışına tatile gönderenin de, İmamoğlu'nun balıkçıdaki fotoğraflarını servis edenin de Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ve İmamoğlu'na tuzak kurduğunu iddia etti. İşte Ersoy Dede'nin yazısının ilgili bölümü:

Afetin geldiğini biliyorlar ki kapıya kar kürüme aracı göndermişler!

Bakın bakın. Manzaraya iyi bakın. İstanbul'da afet durumu var. Üniversiteler, Valilik arka arkaya tedbir kararları açıklıyor. Ki Başkan da farkında aslında İstanbul'un durumunun. Gideceği restoranın önüne kar küreme aracı yollamış olmasından belli. Apaçık İstanbul'da alarm verilmiş durumda yani.

Nereden bakarsanız bakın skandal ama...

Bu şartlarda; Başkan balıkçıda misafirlerini ağırlıyor, sözcüsü de kayak tatilini geçirdiği Alpler'deki otelinden twit atıp, hizmet bekleyen seçmene 'troller' diye hakaret ediyor. Ne Başkan'ın sözcüsü tatilini ertelemiş ne de Başkan da balıkçı randevusunu iptal etmiş. Nereden baksanız skandal.

Ongun'u tatile gönderen de, yemeği iptal ettirmeyen de aynı merkez!

Ama her ikisi de uyanık olsun diye hatırlatıyorum, birisi kasten onlara bu hatayı yaptırdı. Zamanında ve yeteri kadar tuzlama yaptırmayan da kışla mücadele araçlarına zincir taktırmayan da Murat Ongun'a, 'git sen gözün arkada kalmasın, biz hallederiz buraları' diye de, Başkan'ın balıkçıdaki fotoğraflarını servis eden de aynı merkez.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na operasyon yaptı

Hadi daha açık söyleyelim. Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener ile birlikte hareket etmesinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu düğmeye bastı. Aslında erken olduğunu düşünüyordu. Ama fırsat önüne altın tepside geldi. Geçmiş tecrübelerden hareketle, böylesi bir afet durumunda İmamoğlu'nun çığ altında kalabileceğini değerlendirip operasyonu başlattı.

Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu sahip çıkmadılar...

Gelin üç gündür devam eden tartışmalarda CHP'nin Genel Başkanı ve İstanbul İl Başkanı nasıl tavır almış, kendiniz bakın. Sahip çıkmışlar mı belediye başkanlarına? Algı yeterince tahkim edildikten sonra yani bugün ve ilerleyen günlerde destek açıklaması yapabilirler fakat bade harabül Basra.