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Kılıçdaroğlu'ndan döviz açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, döviz yükselişleriyle ilgili açıklama yaparken yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu, "Dolar düşükken alanlar, dolar 7 lira olduğu zaman bozduranlar kimler?" diyerek hükümetin bu isimleri açıklamasını istedi.

19 Ağustos 2018 Pazar 09:21
Kılıçdaroğlu'ndan döviz açıklaması

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, medya kuruluşlarının temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu gündemle ilgili kapsamlı değerlendirmeler yaparken son günlerin en önemli konusu olan döviz dalgalanmalarına da değindi.

"DOLARDAKİ OYNAMA SIRADAN BİR ŞEY DEĞİL"

Krizle kısa, orta uzun vadede yapılacak mücadeleyi ve yol haritasını 13 madde ile açıkladığını belirten Kılıçdaroğlu, 'Erdoğan bundan rahatsız oldu' diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan bir milli kurtuluş savaşından söz ediyor. Savaş halindeysek dolarda bu kadar oynama oluyorsa bu sıradan bir şey değil. Bundan birileri kazanıyor, birileri kaybediyor. Ben 13 maddelik krizle kısa, orta uzun vadede yapılacak mücadeleyi, yol haritasını açıkladım. Benim yol haritası belirlememden Erdoğan müthiş bir rahatsızlık duydu. Döviz baronlarından yana olduğumu söyledi.

"HÜKÛMET AÇIKLASIN"

Ben de şunu söylüyorum, dolar düşükken alanlar, dolar 7 lira olduğu zaman bozduranlar kimler? Bütün bunlar Merkez Bankası'nda, Türkiye Bankalar Birliği'nde ve BDDK da var. Rakamlar toplu olarak verildiği için kişi bazında şu kazandı veya bu kaybetti diyemiyorum. Bunu hükûmetin açıklamasını istiyorum."

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 09:21
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. BDDK
  4. dolar
  5. döviz
  6. Merkez Bankası
  7. kriz

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