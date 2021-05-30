Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Kazandınız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, twitter hesabından Gezi kalkışmasının yıldönümünü kutladı.
Yeniakit.com.tr
Hayatındaki tek başarısı CHP'nin başında kalmak olmak Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi vandallığının yıldönümünü kutladı. Paylaşımında aklı ve gönlünün Gezi'de kaldığı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu, Gezi kalkışmacılarına gaz verdi.
'Kazandınız gençler'
Ortalığı yakıp yıkan kalkışmacıları öve öve bitiremeyen Kılıçdaroğlu, "Gençlerin güzel ruhu, vasat zihinleri yendi. Gezi'de güzel ruh kazandı. Ağaçlar kazandı. Vasat, o günden beri debeleniyor, saraya sıkıştı, algı ve magazincilikten öteye gidemiyor. Kazandınız gençler." dedi.