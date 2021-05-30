  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
CHP'li İBB'den yüzde 50 zam hamlesi!
Sivas'ta pikap devrildi: Ölü ve yaralılar var
Esed düzmece seçimle cevap verdiklerini iddia etti
İsrail Dışişleri Bakanı ve Mısırlı mevkidaşı Filistin’i görüştü
Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Kazandınız
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Kazandınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, twitter hesabından Gezi kalkışmasının yıldönümünü kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 21:57:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Kazandınız

 Yeniakit.com.tr 

Hayatındaki tek başarısı CHP'nin başında kalmak olmak Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi vandallığının yıldönümünü kutladı. Paylaşımında aklı ve gönlünün Gezi'de kaldığı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu, Gezi kalkışmacılarına gaz verdi.

'Kazandınız gençler'

Ortalığı yakıp yıkan kalkışmacıları öve öve bitiremeyen Kılıçdaroğlu, "Gençlerin güzel ruhu, vasat zihinleri yendi. Gezi'de güzel ruh kazandı. Ağaçlar kazandı. Vasat, o günden beri debeleniyor, saraya sıkıştı, algı ve magazincilikten öteye gidemiyor. Kazandınız gençler." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kadir

Adam anarsist anarsi cikarmak istiyor rahat Batiyor olmali . 
  • Yanıtla

Tahrik

Reis ve taraftarlarını tahrik etmek için yapılmış bir paylaşım.. Tahrik olsun ki onlarda taraftarlarını vandalizm itsinler. Sabretmek lazım.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay