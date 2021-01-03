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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na Babacan'ından İmamoğlu'na! Organize duyar kasma operasyonunda kim düğmeye bastı?
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na Babacan'ından İmamoğlu'na! Organize duyar kasma operasyonunda kim düğmeye bastı?

SMA hastalarını suistimal ederek sosyal medyada karalama kampanyası başlatan birçok farklı görüşten isme tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ahlak sınırlarını aşarak devletimizi aciz göstermeye çalıştılar." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 23:52:00 - 2021-01-03 23:55:23
Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na Babacan'ından İmamoğlu'na! Organize duyar kasma operasyonunda kim düğmeye bastı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Bu konunun suistimal edilmesi asla kabul edilemez." diyerek tepki gösterdiği çirkin SMA manipülasyonuna, Ahmet Davutoğlu'ndan Cem Yılmaz'a, Başak Demirtaş'tan Meral Akşener'e kadar birçok farklı isim adeta tek bir yerden düğmeye basılmış gibi destek verdi.

'Ahlak sınırlarını aşarak devletimizi aciz göstermeye çalıştılar'

Sosyal medyadaki organize şova ilişkin açıklamada bulunan Bakan Koca, "Kampanya düzenleyerek zikredilen rakamlar, önerilen finansal kaynaklar bu zamana kadar çocuklarımızın tedavisi için ayrılan kaynağın yanında hiçbir değer ifade etmemektedir. Mesele kaynak meselesi değildir. Ülkemiz her şart altında vatandaşının tedavisini yapabilecek güçtedir. Burada esas konu ahlak sınırlarını aşarak devletimizi aciz göstererek küresel ilaç şirketlerinin savunuculuğunu yapmaktır." ifadelerini kullandı.

İşte twitterda '75 milyon SMA hastalarına gitsin' hashtagh'i ile yapılan karalama kampanyasına katılan isimlerden bazıları:

Ekrem İmamoğlu:

"Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon lira SMA hastası çocuklar için kullanılsın!"

İmamoğlu'nun tweet mesajını alıntılayan Cem Yılmaz:

"Şimdi bu fikre bişey desek vay siyaset yapıyosun deniliyor. 2/3 aydır bu konuda yüzlerce caresiz insan ile görüştüm, bazılarına elimden geldiğince yardım ettim. Olmuyor yetmiyor. Milli piyango için bundan güzel bi öneri olamaz gelin yapın bu iyiliği."

Kemal Kılıçdaroğlu:

"SMA hastası çocuklarımızı ve ailelerini yıllardır oyalıyorsunuz, oysa sosyal devlet sorun çözen devlettir. Kaynak hazır! Gelin o parayı çocuklarımızın sağlığı için kullanalım. Milli Piyango’dan Varlık Fonu’na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın!"

Ahmet Davutoğlu:

"SMA hastası çocuklarımız için hükümet harekete geçmeli, hastalığın tedavisi için acilen kaynak sağlanmalı. Milli Piyango’nun 75 Milyon TL’lik ikramiyesi de Varlık Fonu'na aktarılmak yerine SMA tedavisi için kullanılmalı."

Tweet alıntılayan Barış Atay:

"SMA hastası çocuklar için yapılan bir kampanya dahi rahatsızlık yaratıyor. Rahatsızlığın arka planını ise kampanyanın Demirören ile AKP arasındaki ilişkiyi hatırlatması dolduruyor. Gerçeklerle bağları iyice gevşedi, panik vaziyetteler"

Meral Akşener:

"Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın!"

Başak Demirtaş:

"Yapısal ve kalıcı bir çözüm değil ama, ben de "Milli Piyango'dan Varlık Fonuna aktarılan 75 milyon TL, SMA hastası çocuklar için kullanılsın" diyorum."

Muharrem İnce:

"Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın!"

Ali Babacan:

"Hükûmete sesleniyoruz, bakın SMA hastası çocuklarımıza destek için hazır bir kaynak var; Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın!"

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