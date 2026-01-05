Kılıçdaroğlu’ndan da beter çıktı! Asla pes etmeyen cumhurbaşkanı adayı: Sekiz kez denedi, sıfır çekti

Asıl adı Omed Abdulsalam Qadir olan ancak kamuoyunda Omed Palani olarak tanınan 1979 doğumlu avukat, Selahaddin Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Bugüne kadar çeşitli kademelerdeki görevler için 8 kez adaylığını koyan Palani, henüz hiçbir seçimden zaferle ayrılamadı.

Erbil’de yaşayan avukat Omed Palani; bugüne kadar iki kez Irak Cumhurbaşkanlığı, bir kez Kürdistan Bölgesi Başkanlığı ve iki kez milletvekilliği için yarıştı ancak hedefine ulaşamadı. Siyasi kariyerindeki başarısız denemelere rağmen pes etmeyen Palani, “Kazanana kadar mücadeleyi bırakmayacağım” diyor. İddialı aday, “Irak Cumhurbaşkanlığı için yeniden aday oldum ve bu kez zafer bekliyorum” ifadelerini kullandı.

2018’DE BAŞLADI

Palani, şansını ilk kez 2018 yılında Erbil Barosu Başkanlığı için denedi ancak söz konusu seçim gerçekleştirilemedi.

Ardından 2019 yılında Kürdistan Bölgesi Başkanlığı için yarışa giren Palani, buradan da eli boş döndü. 2022 yılında rotasını Bağdat'a çevirerek Irak Cumhurbaşkanlığına aday olan Palani, seçim günü parlamento binasına girişine izin verilmemesi nedeniyle oylamada hiç oy alamadı.

Siyasi hedeflerinden vazgeçmeyen Palani, 2024 yılında Kürdistan Parlamentosu, 2025 yılında ise Irak Parlamentosu seçimleri için aday oldu; ancak seçimler yapılmadan kısa bir süre önce her iki yarıştan da çekildiğini duyurdu.

Bu yıl çıtayı yeniden yükselterek Irak Cumhurbaşkanlığına aday olan Palani, Selam Sarayı'nda Irak'ı yönetecek beşinci Kürt siyasetçi olmayı hedefliyor.

Palani seçilmesi halinde memur maaşları krizini çözeceği vaadinde bulunuyor.