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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı sorusuna şok cevap
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı sorusuna şok cevap

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masanın ortak adayı konusunda 'Ekrem imamoğlu mu, Mansur Yavaş mı?'sorusuna ilginç bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 00:47:00 - 2022-08-28 00:47:33

Kılıçdaroğlu, Habertürk ekranlarında gazeteciler Kürşad Oğuz ve Serap Belet'in sorularını yanıtladı.

"Önümüze böyle bir şey gelmez"

Cumhurbaşkanlığı yarışında önüne "İmamoğlu mu? Yavaş mı?" diye bir seçenek çıktığında ne cevap vereceği sorulan CHP lideri Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi;

İkisi de değerli. İkisi de başarılı. İkisi de görevini yapıyor. Hiçbir itirazım yok, halkın teveccühü var. CHP'nin oyları da artıyor. Şimdi adayı 6'lı masada, 6 lider belirleyecek. Önümüze böyle bir şey gelmez.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylık ihtimaliyle ilgili ayrıca şunları söyledi: Hiç görüşülmedi. Bazı arkadaşlar yazıyorlar köşelerinde, olabilir. Görüşülmeyen bir konuda bizim görüş beyan etmemiz doğru değil. Devlet yönetimi sıradan olay değil. Devlet aklına sahip olacak, adalet, liyakati bilecek. Devlet içindeki ciddi kurumların nasıl çalışacağını bilecek. Bütün bunları bilmeyen kişileri getirip koyarsanız olmaz.

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