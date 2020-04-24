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Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere yandaş medyaya destek talimatı: Kaynaklar böyle çarçur edildi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan nedeniyle CHP'li belediyelere parti yandaşı BirGün, Cumhuriyet, Sözcü, Dünya, Evrensel ve Karar gibi medya kuruluşlarına reklam verilmesi talimatı verdi. "İlanı veren bize bildirsin" diyen Kılıçdaroğlu'na CHP'li bir belediye başkanı dahi "Bu dayatmayı kabul etmek güç" diyerek isyan etti.

2020-04-24 12:27:00 - 2020-04-24 12:34:52
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere yandaş medyaya destek talimatı: Kaynaklar böyle çarçur edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediyelere yandaş gazetelere ilan verilmesi" talimatı verdi. Sabah'ın ulaştığı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından Türkiye genelindeki 11 Büyükşehir, 10 ilçe ve 191 ilçe belediye başkanına gönderilen talimatta, şu ifadeler yer aldı:

"İlanı veren bildirsin"

"Saygıdeğer Belediye Başkanım, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Cumhuriyet, Sözcü, Yeniçağ, Birgün, Dünya, Evrensel, Karar ve Milli Gazetelerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilan verilerek destek olunması, ilan veren belediyelerimizin yarın saat 15.00'a kadar Yerel Yönetimler birimine bildirmesini, ayrıca yarın (22.4.2020) Genel Başkanımızın röportajının yer alacağı Cumhuriyet Gazetesi'nin temin edilmesini hassasiyetle rica ederim..."

Seyit Torun

Sabah'a skandalı değerlendiren CHP'li bir belediye başkanı ise "Bu dayatmayı kabul etmek güç. Bu kadar gazeteye ilan verecek bütçeyi nereden bulacağız" diyerek tepkisini dile getirdi.

10 Nisan'da yine Torun imzalı mesajla sokağa çıkma yasağı süresince Sözcü gazetesinin belediye araçlarıyla bedava dağıtılması talimatı verilmişti.

 

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Yorumlar

Boran

Cehennemde allah ateslerini bol etsin şimdi devletin malını yemenin cehennemde birde ödemesi var
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BOYCOTT ISRAEL(BDS)

Merak etme chp FETÖ öder...
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