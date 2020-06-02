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Aktüel

Kılıçdaroğlu'ndan, CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım'a "geçmiş olsun" telefonu

Yeniakit Publisher
2020-06-02 18:48:58 -
Kılıçdaroğlu'ndan, CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım'a "geçmiş olsun" telefonu

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardım dağıtımını engellemeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan ve bugün adli kontrol şartıyla tahliye edilen CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 17 gün boyunca tutuklu kalan ve bugün tahliye edilen Yıldırım'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

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