Kılıçdaroğlu'ndan borç batağındaki CHP'li belediyelere bütçe kitabı

SSK'yı batıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni hedefi borç batağındaki CHP'li belediyeler oldu. CHP yönetimi, partili belediyelerin gelir kaynaklarının artırılması amacıyla, yerel yönetimlere yol gösterici içeriklerin yer aldığı bir "bütçe kitabı" hazırladı.

CHP'den belediyelere bütçe kitabı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından, partili belediyelerin öz gelirlerinde artış sağlamalarına yardımcı olmak için, "Belediyelerde Gelir Artırıcı Faaliyetler Çağdaş Finansman Modelleri" başlıklı bir çalışma hazırlandı. Kitap haline getirilen çalışma, partili 249 belediye başkanlığına gönderildi.

Özellikle pandemi sürecinde belediyelerin gelir kaynaklarının azaldığı vurgulanan kitapta, yerel yönetim mevzuatlarından kaynaklanan ancak birçok belediyenin tahsil etmediği gelirler hakkında bilgilendirici ve yönlendirici içeriklere yer verildi.

İlan ve reklam artırma önerisi

Kitapta, belediye sınırları içinde bulunan, baz istasyonları ve fiber optik alt yapı tesislerinin tasnif ve teknik analizine ilişkin gelir getirici proje faaliyeti yürütülebileceği vurgulandı. İş yerlerinin katı atıklarının toplanmasında ve kaldırım işgallerinden de gelir elde edilebileceği belirtilen kitapta, ilan ve reklam gelirlerinin artırılmasının önemine işaret edildi.

Belediye başkanlarına tavsiyede bulundu

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da kitap için kaleme aldığı sunuş yazısında, "Yerel seçimlerde gösterdiğimiz başarı, ülkemizin yarınları için umut ışığı doğurmuştur. Hep beraber kazandığımız bu başarıyı iktidarla taçlandırabilmek için, siz belediye başkanlarımıza önemli görevler düşmektedir. Başarılı olmak bizim için zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelerdeki borç bataklığını görmezlikten gelen Torun, "Sınırlı kaynaklarla zor işler başarmaktasınız. Yaşadığınız ekonomik sorunlara bir nebze de olsa katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu çalışmayı sizler için hazırladık. Belediye mevzuatlarından kaynaklanan ancak birçok belediyenin farkında olmadığı, bütçe içerisinde tahakkuk ve tahsil oranlarının düşük olduğu, öz gelir artırıcı çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgileri bu kaynakta bulabilirsiniz." şeklinde konuştu.