Kılıçdaroğlu’ndan bir Mersin ve Kağıttepe vakası daha! ‘Konya zengin bir ülke’
Daha önce Çorum'u ülke ilan eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Konya'da gaflarına bir yenisini daha ekledi. Kentte bir yerel kanala konuk olan CHP lideri, "Konya zengin bir ülkedir" sözleriyle sosyal medyada gündem oldu. CHP'nin 2009 yerel seçimlerinde İBB adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, kampanya sürecinde Kağıthane'ye "Kağıttepe" dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki unutulmaz gafları...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar ve Çiftçi Buluşması programı için Konya'da gitti. Açıklamalarındaki gaflarıyla dikkat çeken CHP'li Kılıçdaroğlu, skandallarına bir yenisini daha ekledi.
Konya için "ülke" dedi
Konya'nın yerel kanallarından TV42'ye katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Konya zengin bir ülkedir" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya ti'ye adı
Kılıçdaroğlu'nun Konya hakkındaki sözleri sosyal medya platformu Twitter'da ti'ye alındı.
Kullanıcılar Çorum'dan sonra Konya'yı da ülke yapan Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
Gafları bitmiyor
Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Yine beyin yakan gaflarına devam etti. Kılıçdaroğlu'nun sözleri ise sosyal medyada alaya alındı.
Mustafa Kemal skandalı
Geçtiğimiz yıllarda partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Kasım 1938 tarihinde ölen Mustafa Kemal için "1939 yılında zeytinle ilgili kanun çıkartıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Çalışıyorlar, dışarıdan eleman getirtiyorlar nasıl koruruz diye. Ve bu zeytinle ilgili yasa 1939 yılında çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.
12 mi 24 mü 25 mi?
Kılıçdaroğlu, "Bilim aklın ve mantığın kabul ettiği, dünyada herkesin bildiği bir gerçektir. Saat 12 saat diyoruz değil mi? 24 saat diyoruz. 25 saat diyemezsiniz. Bütün dünya 12 saat kabul ediyor." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantının basına açık bölümünde konuşan Kılıçdaroğlu bölgesel gaflarına hız kesmeden devam etti.
Zonguldak'ta da gaf
Kılıçdaroğlu, "1,5 milyon ton rezerve sahibiz" dedi ve sürekli etraftakiler onu düzeltti. "Uzun Hasan'ın topraklarındayız affedersiniz Uzun Mehmet" diyerek yine gaflarına devam etti.
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşarak, "Zonguldak'ımızdan bihaber Başkan! Şaşırdık mı?" notunu düştü.
"Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölgesel gafları bitmek bilmedi! "Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir" dedi. Mersin'in Güneydoğu'nun incisi olduğunu söyledi.
"Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir"
Şimdi de "Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir" gafıyla gündemi alt üst etti! Ordu Büyükşehir Belediyesi, Twitter'dan cevap verdi: "Peki bundan fındığın haberi var mı?"
Yılların Kağıthane'si Kağıttepe oldu
CHP'nin 2009 yerel seçimlerinde İBB adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, kampanya sürecinde Kağıthane'ye "Kağıttepe" demişti.