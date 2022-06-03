Kılıçdaroğlu’ndan bir Mersin ve Kağıttepe vakası daha! ‘Konya zengin bir ülke’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar ve Çiftçi Buluşması programı için Konya'da gitti. Açıklamalarındaki gaflarıyla dikkat çeken CHP'li Kılıçdaroğlu, skandallarına bir yenisini daha ekledi.

Konya için "ülke" dedi

Konya'nın yerel kanallarından TV42'ye katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Konya zengin bir ülkedir" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya ti'ye adı

Kılıçdaroğlu'nun Konya hakkındaki sözleri sosyal medya platformu Twitter'da ti'ye alındı.

Kullanıcılar Çorum'dan sonra Konya'yı da ülke yapan Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Gafları bitmiyor

Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Yine beyin yakan gaflarına devam etti. Kılıçdaroğlu'nun sözleri ise sosyal medyada alaya alındı.

Mustafa Kemal skandalı

Geçtiğimiz yıllarda partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Kasım 1938 tarihinde ölen Mustafa Kemal için "1939 yılında zeytinle ilgili kanun çıkartıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Çalışıyorlar, dışarıdan eleman getirtiyorlar nasıl koruruz diye. Ve bu zeytinle ilgili yasa 1939 yılında çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

12 mi 24 mü 25 mi?

Kılıçdaroğlu, "Bilim aklın ve mantığın kabul ettiği, dünyada herkesin bildiği bir gerçektir. Saat 12 saat diyoruz değil mi? 24 saat diyoruz. 25 saat diyemezsiniz. Bütün dünya 12 saat kabul ediyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantının basına açık bölümünde konuşan Kılıçdaroğlu bölgesel gaflarına hız kesmeden devam etti.

Zonguldak'ta da gaf

Kılıçdaroğlu, "1,5 milyon ton rezerve sahibiz" dedi ve sürekli etraftakiler onu düzeltti. "Uzun Hasan'ın topraklarındayız affedersiniz Uzun Mehmet" diyerek yine gaflarına devam etti.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşarak, "Zonguldak'ımızdan bihaber Başkan! Şaşırdık mı?" notunu düştü.

"Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölgesel gafları bitmek bilmedi! "Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir" dedi. Mersin'in Güneydoğu'nun incisi olduğunu söyledi.

"Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir"

Şimdi de "Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir" gafıyla gündemi alt üst etti! Ordu Büyükşehir Belediyesi, Twitter'dan cevap verdi: "Peki bundan fındığın haberi var mı?"

Yılların Kağıthane'si Kağıttepe oldu

CHP'nin 2009 yerel seçimlerinde İBB adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, kampanya sürecinde Kağıthane'ye "Kağıttepe" demişti.