Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha! Davutoğlu düzeltmek zorunda kaldı
Millet İttifakı'nın büyük tartışmalara neden olan Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa'nın ortakları, Malatya'da konuştu. Kılıçdaroğlu, burada bir gafa imza attı.
Kılıçdaroğlu, bulunduğu ittifakın adını karıştırarak, "Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız." dedi.
Bunun üzerine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Millet İttifakı" diyerek Kılıçdaroğlu'nu düzeltmek zorunda kaldı.
"Tosun Paşa aklıma geldi"
Kılıçdaroğlu'nun gafı üzerine bir sosyal medya kullanıcısı "Tosun Paşa" isimli Türk filmini hatırlatarak "Tosun paşa aklıma geldi" ifadesini kullandı.
Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gel de ülkeyi teslim et Allah korusun." şeklinde tweet attı.