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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan açıklama: Oyun kağıdı yasaksa kağıt para neden serbest?
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan açıklama: Oyun kağıdı yasaksa kağıt para neden serbest?

Geçtiğimiz günlerde kahvehanelerde iskambil kağıtlarının serbest olması için her oyunda yeni deste açılması teklifini sunarak alay konusu olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, beyin yakan yeni bir açıklama yaparak ''Oyun kağıdı yasaksa kağıt para neden serbest?'' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 15:46:00 - 2020-10-06 16:01:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde koronavirüs önlemlerini eleştirirken ilginç bir öneride bulunmuştu.

Kahvehanelerde kağıt oynanmamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz" sözleriyle sosyal medyada alay konusu haline gelmişti.

Her oyunda sıfır kağıt açma önerisi sunan Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında yine alay konusu haline gelecek yeni bir açıklamaya imza attı.

"Oyun kağıdı yasaksa kağıt para neden serbest?"

İskambil kağıtları hakkında daha önce yaptığı akılalmaz açıklamayı savunan Kılıçdaroğlu, ''Oyun kağıdı yasak diyorlar, o zaman kağıt para niye serbest?'' dedi.

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