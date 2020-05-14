Kılıçdaroğlu'ndan, Beşiktaş Başkanı Çebi'ye geçmiş olsun telefonu
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'yi telefonla aradı.
Çebi'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu görüşmede, "Liglerin başlatılması yanlış bir karardır, gözden geçirilmeli." ifadesini kullandı.