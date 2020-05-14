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Aktüel

Kılıçdaroğlu'ndan, Beşiktaş Başkanı Çebi'ye geçmiş olsun telefonu

Yeniakit Publisher
2020-05-14 17:12:54 -
Kılıçdaroğlu'ndan, Beşiktaş Başkanı Çebi'ye geçmiş olsun telefonu

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'yi telefonla aradı.

Çebi'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu görüşmede, "Liglerin başlatılması yanlış bir karardır, gözden geçirilmeli." ifadesini kullandı.

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