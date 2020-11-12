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Siyaset Kılıçdaroğlu’ndan “beceremedik” itirafı! Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı
Siyaset

Kılıçdaroğlu’ndan “beceremedik” itirafı! Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı

Türkiye’nin mevcut sorunlarına çözüm üretemedikleri için halk tarafından iktidara layık görülmeyen CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Oyumuz beklediğimiz ölçüde artmıyorsa sorumlusu kim, sorumlusu biziz. Vatandaş değil” dedi. Kılıçdaroğlu, “CHP hep eleştirir, öneri yoktur, bunu defalarca Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylerdi” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 07:57:00 -
Kılıçdaroğlu’ndan “beceremedik” itirafı! Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün patisininin Ekonomi Masası'nda açıklamalarda bulundu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunana CHP lideri, partisinin neden oyunun artmadığına da değindi.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin CHP'nin oy oranlarının artmadığına dair son anket sonuçlarının yayınlandığını hatırlatması üzerine, şunları kaydetti:

"Kaç anket bizim oyumuzun düştüğünü gösteriyor? Bir anket çıktı. Onun dışında hiçbir anket bizim oyumuzun düştüğünü göstermedi. Şu söylenebilir; 'Oyunuz beklediğiniz ölçüde artıyor mu?' Hayır. Artmalı mı, artmalı. Oyumuz beklediğimiz ölçüde artmıyorsa sorumlusu kim, sorumlusu biziz. Vatandaş değil. Biz 81 ile esnafla görüşmek için milletvekili gönderdik mi, gönderdik. Sorunları bizzat ayaklarına giderek saptadık mı, saptadık. Başka yapan parti var mı, yok. Vatandaşa güven vermek lazım, doğrudur ama vatandaşa güveni çalışarak vereceğiz. CHP ile ilgili şöyle bir algı daha vardı; 'CHP hep eleştirir, öneri yoktur' Bunu defalarca Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylerdi, 'Siz hep eleştirirsiniz' diye. Ama şunu ifade edeyim ki son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir."

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Yorumlar

Saim Dinç

Evet, Sn. Kılıçdaroğlu 40 yılda 1 doğru söylemiş.! Son 10 yılda enfazla değişen parti Chp'dir... Ama bu değişim dhkp-c/hdpkk çizgisine evrilme şeklinde olmuştur...
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Eyüp

Eee.... spatistik özürlü dediğimizde neden kızıyorsun? Beyin yanmış şarteller atmış herşey error vererek eline tutuşturulan kağıdı okuyup sürekli iftira atarak iktidar olacağınımı zannettin zeka özürlü.
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