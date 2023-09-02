  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tehlikenin farkında değil misiniz? Milli utanç Ebrar Karakurt rezilliğini yine dikte etti!

Bir sahte doktor skandalı daha! Ameliyat bile yapmış...

Kafasına pano düştü yine akıllanmadı! HDP'li Saliha'dan polise çirkin sözler

Cemal Enginyurt: Allah bizi Atatürk ile haşretsin!

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Hafta sonu 8 il için sarı kodlu kritik uyarı verildi! Bu kez çok sert kuvvetli gelecek

Hayat pahalılığını bir de Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'den dinleyin!

ODA TV tezgaha çomak soktu!

Türk devi geliyor, harekete geçti! Türkiye'den ilk yerli ve milli büyük tarihi projemiz TÜRKSAT 6A

İran'ın uyarısı gündem oldu: Fransa'ya, 'kendi ülkene bakın' çıkışı! Müdahale ediliyor diyerek duyurdu

İmamoğlu işi bilmiyor! Kılıçdaroğlu'na hakaret eden koltuğu kapıyor: Zavallı, hain ve kanı bozuk
Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan başkanlara fırça: Okumuyorsunuz!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan başkanlara fırça: Okumuyorsunuz!

Yeniakit Publisher
2023-09-02 10:50:00 - 2023-09-02 10:57:05
Kılıçdaroğlu'ndan başkanlara fırça: Okumuyorsunuz!

Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ağır bir mağlubiyet alan CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de partisinin ilçe başkanlarını suçladı. Kılıçdaroğlu “Kendi bastığımız kitapçıkları okumuyorsunuz. Söylediklerimi sahaya aktaramıyorsunuz” dediği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe kongreleri süreci devam ederken önceki gün partisinin genel merkezinde Ankara’nın ilçe başkanları ile bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu toplantıda başkanlara, genel seçimlerde konuşmalarının halka yeterince anlatılamadığını söyleyerek, “Okuma kültürünü partide oturtmamız lazım. Kendi bastığımız kitapçıkları okumuyorsunuz. Partinin tarihini de iyi bilmemiz lazım. Eski dönemlerine hâkim olmamız lazım. Bir milletvekili çıkıp ‘CHP şu tarihte cami yıktı’ dediğinde o dönemi doğru anlatamadığınız için bu gibi şeyler üstümüze kalıyor. Halbuki böyle şeyler hiç yaşanmadı” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun, “Grup toplantılarında söylediklerim sahada tekrarlanmıyor, insanlar duymuyor. Böyle olunca da biz yapacağımızı anlatamamış oluyoruz. Sahada tekseslilik sağlanamıyor” eleştirisini getirdiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimler için ise, örgüte, “Kişiye dokunmadan yapılan siyasetin anlamı olmuyor. Bire bir görüşerek insanları kazanın” vurgusunu yaptığı kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Millet

Ne diyosunda millet bilmiyo, de bakalım. Adamlar senin yalanlarını ve ilkokul seviyesindeki hezeyanlarını millete söylemeye utanmışlar demek ki.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23