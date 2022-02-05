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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 16:19:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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