Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.