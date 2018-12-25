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Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Erdoğan'a ağır hakaretler!

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönelik hakaretlerde bulundu.

25 Aralık 2018 Salı 14:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan için seçimle iş başına gelmediğini söyleyerek skandal sözlere imza attı. 

Yüzde 52 ile seçilen Erdoğan meşru değilmiş

Kılıçdaroğlu: Demokrasi demek eleştiriye tahammül rejimi demektir. Efendim beni kimse eleştiremez. İyi de sen kimsin. Kim sana Cumhurbaşkanı diyor. Zorla sana Cumhurbaşkanı diyorlar. O koltuğa meşru şekilde mi geldin? Bir sanatçıyla nasıl konuşulacağının haddini bileceksin. Ki bu toplantıda beni çok eleştiriyorlar ben ağzımı açıp bir şey dedin mi hayır.

CUMHURBAŞKANI'NA AĞIR HAKARET

Müsvedde diyor bir de. Müsveddenin ne olduğunu öğrenmek istiyorsan aynaya bak gerçek müsveddeyi göreceksin.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:13
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. erdoğan hakaret

YORUM YAZ

  • HaticeHatice24 dk önce
    Sarlatan bu sarlatan mutlaka bu hakareti yapmak icin kafayi cekmistir yoksa o kadar cesur degil bu adam birde ayikken konus deyin konusamaz zaten ailecek kufurbazlarmis tv ekraninda kufur yasak oldugu icin hakaret yolunu seciyor artik biz tayyip beyin bir secmeni olarak bu hakaretlere tahammul gucumuz yok nerde bu savcilar bu kadar sorusturma aciliyor tazminat oduyor ama yeter baska bir ceza lazim bu adama
  • çerkesçerkes28 dk önce
    Beyin bedava arkadaş, adam kasetle genel başkan olmuş, sandıktan çıkan başkana meşru değilsin diyor.
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ29 dk önce
    AĞIR HAKARETİ GÖREMEDİK NERDE ORASI. SÖVMUŞMU YOKSA.
  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 31 dk önce
    Reis is bankasini hazineye devretmedigi müddetce bu adam konusur.Cünkü tazminat paralarini is bankasi ödüyor.cepten ödesinde bak.
  • Vatandaş Vatandaş 32 dk önce
    Bu adam provokatör.Halkı kışkırtıp sokaklara çıkarmak istiyorlar.Bu sanatçı bozuntulari ve bu süt oğlan.. provokatör bunlar.
  • mertmert35 dk önce
    Bu ahlaksızın Reis' e yaptığı bütün hakaretleri Millet olarak kendisine iade ediyoruz.
  • HüseyinHüseyin45 dk önce
    ya bu adam aklını yemiş ya REİSS BU MİLLETİN OYU İLE BAŞKAN OLDU ama chp başkanı fetönün izniyle başkan oldu bilmeyen varmı ?
  • DadaloğluDadaloğlu46 dk önce
    bu şarlatan erdoğan olmazzsa gündemde kalamaz müsvedde nin ne olduğunu bilmez ama kendisi kasetle geldi plakla gidecek gibimal değneği,,,
  • TokatlıTokatlı46 dk önce
    Patolojik vaka bence kendi haline birakin. Muharrem ince bu zihniyete secim gecesi cevabi vermisti..

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