Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Erdoğan'a ağır hakaretler!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan için seçimle iş başına gelmediğini söyleyerek skandal sözlere imza attı.

Yüzde 52 ile seçilen Erdoğan meşru değilmiş

Kılıçdaroğlu: Demokrasi demek eleştiriye tahammül rejimi demektir. Efendim beni kimse eleştiremez. İyi de sen kimsin. Kim sana Cumhurbaşkanı diyor. Zorla sana Cumhurbaşkanı diyorlar. O koltuğa meşru şekilde mi geldin? Bir sanatçıyla nasıl konuşulacağının haddini bileceksin. Ki bu toplantıda beni çok eleştiriyorlar ben ağzımı açıp bir şey dedin mi hayır.

CUMHURBAŞKANI'NA AĞIR HAKARET

Müsvedde diyor bir de. Müsveddenin ne olduğunu öğrenmek istiyorsan aynaya bak gerçek müsveddeyi göreceksin.