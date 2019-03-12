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Kılıçdaroğlun’dan Aras’a tam not

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras’a Kılıçdaroğlu’ndan doping gibi destek geldi.

12 Mart 2019 Salı 09:30
Kılıçdaroğlun’dan Aras’a tam not

Cumhuriyet Halk Partisi’nin aday belirleme sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle seçim yarışına rakiplerinden aylar sonra başlamak zorunda kalan CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras’a Kılıçdaroğlu’ndan doping gibi destek geldi. Geçtiğimiz günlerde Bodrum Otogarı’nın temel atma törenine katılan CHP Lideri, konuşmasında Ahmet Aras’a övgü dolu sözler yağdırdı.

 

“Halkın adamı Ahmet Aras”

 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün de hazır bulunduğu miting gibi temel atma töreninde ilk kez büyük bir kalabalığa seslenen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, heyecanıyla ve içtenliğiyle hem CHP Lideri’nin hem de Bodrumluların sempatisini kazandı. Bodrum’da artık siyaset değil, hizmet yapacaklarını söyleyen Aras, siyasetçi gibi başladığı konuşmasını içinden geldiği gibi sürdürünce “Halkın Adamı Ahmet Aras” sloganlarıyla alkışlandı. İçtenliğiyle gönülleri bir kez daha fetheden Aras’ın heyecanı, CHP liderinin de gözünden kaçmadı. Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda CHP’nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras’ı kürsüye çağırarak “Belediye Başkanı Allah’ı var genç, laf aramızda yakışıklı. Heyecanlı. Tuttuğunu koparan heyecana sahip olan birisi. Dolayısıyla Bodrum’a ve Bodrumlulara hizmet etmek istiyor. ‘Hiçbir ayrım yapmadan herkese hizmet edeceğim’ dedi genç belediye Başkan adayımız. Belediye başkanlığı yarışı, hizmet yarışıdır. Ömür boyu bir kişiye, bir gruba tahsis edilmiş değildir.” İfadelerini kullandı.

 

Geç başladı, çabuk kaynaştı

 

Öte yandan CHP’nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum’un bugüne kadar pek de tanıdık olmadığı bir seçim kampanyası yürütüyor. Diğer adayların aylar öncesinden başlattığı seçim turunu, 20 günlük bir süreye sıkıştırmak zorunda kalan Aras, bu süre zarfında Yarımadada ayak basmadık yer bırakmamaya kararlı. Aras’ın seçim için hazırlanan müzikleri ise daha şimdiden Bodrumluların diline dolandı. Ünlü yorumcu Suat Suna ile Bodrumlu genç aranjör Mustafa Sarsılmaz’ın hazırladığı ‘rap’ tınılı seçim müzikleri, genç yaşlı tüm Bodrumluları heyecanlandırdı. Aras, gittiği her mahallede, her köyde ve her evde sevgi gösterileriyle karşılanıyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:30
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