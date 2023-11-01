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Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan akla ziyan sözler; "Erdoğan iktidarı bana versin Filistin sorununu çözerim"

Yeniakit Publisher
2023-11-01 10:35:00 -

Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay öncesi son grup toplantısında büyük laf etti! Erdoğan’dan iktidarı istedi. Yine herkes güldü geçti. Kılıçdaroğlu, defalarca yenildiği Başkan Erdoğan'a adeta yalvardı. "İktidarı bize devret Filistin sorunu nasıl çözülürmüş göreceksin" ifadesini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 5 Kasım'da yapılacak kurultay öncesi, son grup toplantısına çıktı. Defalarca yenildiği Başkan Erdoğan'a adeta yalvardı. "İktidarı bize devret Filistin sorunu nasıl çözülürmüş göreceksin" ifadesini kullandı.

Duyanlar kulaklarına inanamadı. Bu arada Genel Başkanlığı kazanmadan kazanmış gibi açıklamalar yaptı. "Kurultayın hemen arkasındaki Tüzük Kurultayı'na dikkat edin. Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım" dedi. Bu sözleri rakibi Özgür Özel'i çok kızdırdı.

'ÖZEL' İSYAN

CHP'de "Değişimcilerin" adayı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun, Zafer Partisi ile yaptığı protokol yüzünden Kürt seçmenleri küstürdüğünü söyledi. "Partiyi bilgili, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim" sözlerine de yanıt verdi. "Bu bana Osmanlı'da kafeste tutulan şehzade uygulamasını hatırlattı" dedi.

 

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Yorumlar

malum

CUMHURBAŞKANI değil HALK sana güvenmiyor kemal abi.

TATAR RAMAZAN

ATALARIDA ÖYLE YAPMAMIŞMIYDI,UNUTMADIK AZERİ KARDEŞLERİMİZİ BORALTAN KÖPRÜSÜNDE TESLİM ETMİŞLERDİ YAAA KAHHAR...
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