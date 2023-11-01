Kılıçdaroğlu'ndan akla ziyan sözler; "Erdoğan iktidarı bana versin Filistin sorununu çözerim"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 5 Kasım'da yapılacak kurultay öncesi, son grup toplantısına çıktı. Defalarca yenildiği Başkan Erdoğan'a adeta yalvardı. "İktidarı bize devret Filistin sorunu nasıl çözülürmüş göreceksin" ifadesini kullandı.

Duyanlar kulaklarına inanamadı. Bu arada Genel Başkanlığı kazanmadan kazanmış gibi açıklamalar yaptı. "Kurultayın hemen arkasındaki Tüzük Kurultayı'na dikkat edin. Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım" dedi. Bu sözleri rakibi Özgür Özel'i çok kızdırdı.

'ÖZEL' İSYAN

CHP'de "Değişimcilerin" adayı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun, Zafer Partisi ile yaptığı protokol yüzünden Kürt seçmenleri küstürdüğünü söyledi. "Partiyi bilgili, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim" sözlerine de yanıt verdi. "Bu bana Osmanlı'da kafeste tutulan şehzade uygulamasını hatırlattı" dedi.