Kılıçdaroğlu'ndan akıl almaz manipülasyon! Tam bir skandal

15 Temmuz'da, pandemide, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda düşmeyen borsanın anlamsız bir şekilde düşüş eğilimine girdiğini belirten Mehmet Barlas, "Bunu fırsat bilen Kemal Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcıda ve büyük fonlarda panik yaratacak açıklamalar yapıyor" ifadelerini kullandı.

"SPK, borsada sert dalgalanmalara neden olan manipülatörlerle, paniğe neden olan siyasilerle mücadele ederken küçük yatırımcıyı koruyacak adımlar atmaktan çekinmemeli" diyen Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Nasreddin Hoca'nın kazan fıkrası vardır. "Doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun" şeklinde biter. Borsada yatırımcı olmak da böyle bir şey. Borsanın arttığına inanıyorsan, düştüğüne de inanacaksın.

Ancak son dönemde farklı bir durum var. Ocak ayının ikinci gününden bu yana borsa sürekli düşüyor. 15 Temmuz'da, pandemide, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda düşmeyen borsa anlamsız bir şekilde düşüş eğilimine girdi. Bunu fırsat bilen Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcıda ve büyük fonlarda panik yaratacak açıklamalar yapıyor. Sonra da "Bakın haklı çıktım, borsa düşüyor" şeklinde tweet'ler atıyor. Dün de benzer bir açıklama yaparak borsada yeni bir panik dalgasına neden oldu.

SPK, borsada sert dalgalanmalara neden olan manipülatörlerle, paniğe neden olan siyasilerle mücadele ederken küçük yatırımcıyı koruyacak adımlar atmaktan çekinmemeli. BİST'te sayısı 4 milyonu aşan yatırımcı bulunuyor. Menkul değerlerin toplamı ise 7 trilyona yaklaştı. Bu kadar kişinin emeği, Kılıçdaroğlu'nun attığı bir tweet'le heba olacak kadar kırılgan olmamalı. Seçimlere giderken bu tür operasyonlara karşı çok dikkat edilmeli."