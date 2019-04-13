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Kılıçdaroğlu'ndan AK Partili isme taziye telefonu!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, babasını kaybedenAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'yı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 21:25
Kılıçdaroğlu'ndan AK Partili isme taziye telefonu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'yı telefonla arayarak, babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile telefonla görüştü.

Kılıçdaroğlu, görüşmede Yazıcı'ya babası Mustafa Yazıcı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 21:25
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