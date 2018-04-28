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Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül yorumu!

Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklamasını yorumlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Sayın Gül'ün açıklamaları son derece değerli ve önemli. Gül açıklamalarıyla Türkiye'de içinde olduğumuz sorunların çözümüne talip olduğunu da ifade etti" dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 19:45
Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül yorumu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün aday olmayacağıını açıklamasını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "Sayın Gül'ün açıklamaları son derece değerli ve önemli. Adaletin ne kadar önemli olduğunu kuvvetler ayrılığı ilkesine vurgu yaparak belirledi. İktidar kanadının tepki göstermesi doğal. Bunların olmadığı süreci yaşıyoruz. Sayın Gül açıklamalarıyla Türkiye'de içinde olduğumuz sorunların çözümüne talip olduğunu da ifade etti. Farklı siyasal görüşlerde olsak bile Türkiye'nin menfaatleri için bir araya gelip tutarlı politika oluşturacağız. Önce demokrasi ittifakını sağlayalım ondan sonrası daha kolay olacak."

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 19:45
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