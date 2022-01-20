Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz skandalı! O ismi göreve getirdi

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, yine gündeme bomba gibi düşecek bir kulis bilgisini paylaştı. Övür, 15 Temmuz gecesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu darbecilerle görüşerek tankların arasından kaçıran ve bir süre önce CHP'deki görevinden uzaklaştırılan Koruma Müdürü Koray Aslan'ın görevine tekrar geri döndüğünü belirtti. İşte o olay yazının ilgili bölümü:

"Önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi çektirdiği fotoğrafın hangi amaçla servis edildiğini sormuştum. Henüz bir cevap gelmedi. Fotoğrafı o dönemdeki Basın Danışmanı Okan Konuralp çektirmiş ve medyaya da o servis etmişti. O gecenin önemli isimlerinden biri de Koruma Müdürü Koray Aslan'dı. Kılıçdaroğlu'nu darbecilerle görüşerek tankların arasından o kaçırmıştı. Bir süre önce CHP'deki görevinden uzaklaştırılan Aslan'ın geri döndüğü söyleniyor.

Neden acaba?"