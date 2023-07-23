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Siyaset Kılıçdaroğlu'nda utanma da varmış! 'Bir hafta eşimin yüzüne bakamadım'
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nda utanma da varmış! 'Bir hafta eşimin yüzüne bakamadım'

Yeniakit Publisher
2023-07-23 18:51:00 -
Kılıçdaroğlu'nda utanma da varmış! 'Bir hafta eşimin yüzüne bakamadım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıyla ilgili yeni kulis haberler gelmeye devam ediyor. İddiaya göre Kıılçdaroğlu, seçim sonuçlarını "Seçimi kaybettim, bir hafta eşimin yüzüne bakamadım. Kolay mıydı?” sözleriyle değerlendirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li isimlerle yaptıkları gizli toplantının basına sızmasının ardından gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısında gözler, İmamoğlu ile Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

CHP'li isimlerin toplantının gergin geçtiğini ve baba-oğul (Kılıçdaroğlu-İmamoğlu) arasında yapılan konuşmalarda restleşmelerin yapıldığını söylerken, yeni iddialar da gündeme geldi.

Sözcü’nün haberine göre, Kılıçdaroğlu, belediye başkanları toplantısında seçim sonuçlarını, “Bizler üzülmedik mi sanıyorsunuz? Seçimi kaybettim, bir hafta eşimin yüzüne bakamadım. Kolay mıydı?” sözleriyle değerlendirdi.

İddiaya göre, Kılıçdaroğlu toplantının sonunda söz aldı. “Aile içinde konuşalım” diyen CHP lideri, parti içindeki değişim tartışmalarını da değerlendirdi.

"Geçmişi temiz birisi olsa yarın bırakırım"

Gazetenin haberine göre, Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
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“Genel başkanlık yükünü taşıyabileceğine inanacağım, CHP’nin ilkelerine bağlı partiyi ileri götürebilecek ve geçmişi temiz birisi olsa yarın bırakırım. Kurultayda ne yapılması gerekiyorsa yapılır. Ortada bir kayıp var. Ama hepten başarısızlık saymak doğru değil.”

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Mustafa

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