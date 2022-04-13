Kılıçdaroğlu’na ‘Zübük’ muamelesi

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci seçimleri 2023 Haziran’ında yapılacak. Yaklaşık 1 yıl kalan seçimlerde Cumhur İttifakı’nın adayı aylar öncesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlenirken, muhalefetteki 6+1 benzemezin bir araya geldiği Millet İttifakı’ndaki adayın kim olacağı kaos seviyesine gelmiş durumda.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1 yıl kala hâlâ adayını belirleyemeyen Zillet İttifakı’nda her gün yeni bir isim öne çıkarılmasına rağmen hiçbiri üzerinde mutabık kalınamıyor. Adaylığının gündeme geldiğine dair ismi ortaya atılan isimler kameralar karşısında çekingen ifadeler kullanıp adaylık gömleğini giyemiyor. Muhalefetin adayı olmak istediğini söyleyen tek siyasetçi olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise ne ismini anan var ne de aday olarak işaret eden. Bu zamana kadar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’tan mevcut Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a ve hatta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bile ismi adaylık için geçerken, ittifakın hiçbir lideri Kılıçdaroğlu’nu işaret etmedi. Kamuoyu araştırmacıları ve yazarlar, Zillet İttifakı’nın en büyük partisinin başında olmasına rağmen yok sayılan Kılıçdaroğlu’nun kendisini gösterebilmek için kamu kurumlarını basıp ismini gündeme getirmeye çalıştığını söyledi.

Aktaş: Kılıçdaroğlu ittifakı masasını basmalı

GENAR Başkanı İhsan Aktaş, TÜİK, Et ve Süt Kurumu gibi kamu kurumlarına davetsiz giderek kapı önünde basın açıklamaları yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun son çare olarak ittifak masasını basmasının gerekeceğini söyledi. Aktaş, “Cumhur İttifakı’nın lideri belli, siyaseti ve icraatları belli. Millet İttifakı ise hem siyaset üretemiyor, hem de adaylık konusunda muamma yaşıyorlar. İşlerin rast gitmediğini kendileri de söylüyorlar. İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi’nin kurmayları ‘Kılıçdaroğlu aday olursa Tayyip Erdoğan’ı düşüremeyiz’ diyorlar. CHP de ‘Hepinizi ben var ettiysem bırakın başkan adayını da ben belirleyeyim’ diyor. Bence Kılıçdaroğlu’nun aday olabilmesi için son olarak 6’lı ittifak masasını basması gerekecek. Çünkü aday olmasına Et ve Süt Kurumu karar veremiyor” dedi.

Millet İttifakı’nın politika üretemeyeceğinin, şu an ülkenin temel meseleleriyle alakalı politik görüş beyan etmemelerinden belli olduğunu kaydeden Aktaş, “Dış politika, Türkiye’nin Ortadoğu ilişkileri, din ve vicdan hürriyeti ve ekonomi... Diğer partilerle çelişecekleri için bu konulara girmiyorlar. Örneğin CHP’li bir temsilci çıkıp çocuklara din eğitimi verilmesine ‘Ortaçağ karanlığına geri dönmek’ dedi. Bunun CHP’de bir yansıması var ama buradaki İslam’a yönelik suçlama sebebiyle Saadet veya Gelecek Partili yöneticilerin tüylerinin diken diken olması lazımdı. Böyle hassas noktalarda ortak politika üretemiyorlar” sözlerini sarf etti.

Tercan: Kılıçdaroğlu kendine aday

Gazeteci Yazar Tayyar Tercan ise, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun kendi kendine aday olduğunu, ancak adayı şer güçlerinin belirleyeceğini vurguladı. “Millet İttifakı’nın en büyük bileşeni olarak Kılıçdaroğlu’nun aday olarak gösterilmemesi zaten akla, mantığa, politikaya uygun değil” diyen Tercan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kılıçdaroğlu da bizzat adaylığını açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun ‘ben adayım’ açıklaması en başta kendi partisine mensup olup da devamlı ön plana çıkarılarak liderliğini sarsılacak noktaya geldiği için bu açıklaması yapmıştı. Kılıçdaroğlu’nun adaylık açıklaması kendi kendine yaptığı açıklamaydı. Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmeyeceği bariz. Bu ittifakı bir araya getiren güçlerin Kılıçdaroğlu’nu kabul etmeyeceğini biliyoruz.”

Adayı Batılı güçler belirleyecek

“Millet İttifakı’nın adayını kendilerinin belirleme şansı yok” diyen Tercan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu kendileri de biliyor. Arkalarındaki kişiler kimi işaret ederse aday o olacak. Batılı güçler tarafından belirlenecek adayın çıkarılmadan önce Mansur Yavaş HDP’nin tepki göstereceği, İmamoğlu ülkücü kesimin tepki gösterdiği, Haşim Kılıç mevzusu üzerinden de iç tepkiler yükseldi. Milletin sinirlerini gevşetmeye mi çalışıyorlar bilmiyoruz ancak çıkarılacak ismin de tepki görme ihtimalini göze alarak bu formülü deniyorlar.”