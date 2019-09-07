Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yumurtalı saldırıya uğradı.

Aydın'ın ilçelerine ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası Belediye önünde toplananlara seslendiği sırada ezan okunmaya başlayınca konuşmasına ara verdi. Bu sırada Kılıçdaroğlu'na doğru birkaç yumurta fırlatıldı. KORUMALAR GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURDU Yumurtalar Kılıçdaroğlu'na isabet etmezken yumurtayı atanlar henüz tespit edilemedi. Saldırı sonrası korumalar güvenlik çemberi oluştururken yaşananlara vatandaşlar tepki gösterdi.

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