Kılıçdaroğlu'na yakın ismin seçim korkusu: Uykularım kaçıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2023'teki seçime dair, "100'üncü yılda TBMM'de muhalefet partisi milletvekili olarak kalacaksam hiç siyaset yapmayayım daha iyi." dedi.

Seçimi kaybedersek CHP yöneticileri sorgulanır

Özel, seçimi kaybetme olasılıklarına değinerek, "Seçimi kaybedersek hem Türkiye çok şey kaybeder, hem de biz bu seçimi kaybettikten sonra artık çok gerileriz, zor durumda kalırız. CHP'yi bugün yönetenler ciddi şekilde sorgulanır. Bizim açımızdan böyle bir önemi var." dedi.

"Bu fırsatı kaçırmak benim uykularımı da kaçıracak bir durum"

Özel, en iddialı oldukları bir dönemde olduklarını belirterek, "Açıkçası 20 yıllık iktidarın en güçsüz, bizim de en iddialı olduğumuz dönem. Bu fırsatı kaçırırsak bu çok kötü olur. Bu durum benim uykularımı kaçırabilecek bir durum. Gerçekten uykularımı kaçıracak bir durum. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında TBMM'de muhalefet partisi milletvekili olarak kalacağıma hiç mecliste olmayayım, hiç siyasette olmayayım daha iyi. Bu benim kafamın bir tarafında duran bir şey." ifadelerini kullandı.