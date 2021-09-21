Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'li isimden Erdoğan'a hakaret ve AK Partililer tehdit! "Köklerini kazıyacağız"

Ankara'da geçtiğimiz gün CHP Etimesgut İlçe Örgütü'nün 3. Olağanüstü Kongresi gerçekleşti.

İlçe başkanının belirlendiği kongrede, mevcut ilçe başkanı olan Cemal Emir tekrar seçildi.

Teşekkür konuşması için kürsüye gelen CHP'li ilçe başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti seçmenine yönelik küstah ifadeler kullandı.

"Samsun'dan Atatürk'ün gelmesini beklemeyin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zorbalıkla niteleyip, ülkeden kovmakla tehdit eden CHP'li Cemal Emir, konuşmasında "Samsun’dan yeni bir Atatürk gelmesini beklemeyin, gelmeyecek.

AK Partililere tehdit: "Onların kökünü kazıyacağız"

Hepiniz Atatürk olacaksınız ve bu ceberut adamı bu ülkenin başından atacağız bir daha gelmesinler diye onların kökünü kazıyacağız. Bu kavgagayı da buradan Etimesgut'tan ateşleyeceğiz.

"Yıldıracağız, susturacağız"

Artık kimler korkacaksa korksun. Bizim sloganımız var. 'Korkmayacağız, yılmayacağız, susmayacağız değil; 'korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız' diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Cemal Emir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bir isim.

Kılıçdaroğlu'ndan aldığı destekle ilçe başkanlığı görevine yeniden seçilen Cemal Emir'in bu tehditvari konuşmasına, CHP Genel Merkezi'nin nasıl bir tepki vereceği merak konusu.