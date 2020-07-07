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Gündem

Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, barolara ilişkin kanun teklifi hakkında kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Ana muhalefet partisi lideri ya bir kanunun nasıl çıkacağını bilmiyor ya da Meclis'in milletten aldığı kanun yapma yetkisinden rahatsız." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 21:29:00 -
Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, barolara ilişkin kanun teklifi hakkında kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Ana muhalefet partisi lideri ya bir kanunun nasıl çıkacağını bilmiyor ya da Meclis'in milletten aldığı kanun yapma yetkisinden rahatsız." dedi.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi.

Bakan Gül, "Ana muhalefet partisi lideri ya bir kanunun nasıl çıkacağını bilmiyor ya da Meclis'in milletten aldığı kanun yapma yetkisinden rahatsız. Siyaset tarihimize oyunu kullanamayan Genel Başkan olarak geçen biri için ilk ihtimali yabana atmamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda bugün yaptığı konuşmada, barolara ilişkin kanun teklifi hakkında Bakan Gül'ün görüşünün alınmadığını iddia ederek, "Onu da teğet geçtiler. Saray her şeyi biliyor. Onun bile düşüncesini almıyorlar. Adalet Bakanı'na sesleniyorum, eğer bu kanun TBMM'den geçiyor ve sen de sesini çıkarmıyorsan, sen gerçek Adalet Bakanı değilsin." iddiasında bulunmuştu.

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Yorumlar

Adalet

Temsili adaleti sağlıyacaklarmış sanki ülkede başta meclis olmak üzere her yerde varmışda .. bıktık bu yönetimin keyfi uygulamalarından seçim istiyoruz kardeşim . Ama önce seçim barajı sıfırlansın . İş için aş için çalıssınlar diye seçiyoruz maaş ödüyoruz neler ile uğraşıyorlar ..
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bahattin

saray kadar taş düşsün başına , evsafsız, en önemlisi liyakatsiz, mantıksız, tutarsız, dengesiz, çirkin adam. bu aralar bir de şöyle huy çıkardı, o hokka dudaklarını büze büze alaycı alaycı bir surat ifadesi. şah idi şahbaz oldu.
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