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Siyaset Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 30 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 15:30:00 -
Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 23 ve 30 Mart 2021 tarihlerinde TBMM'deki grup toplantılarında Başkan Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 30 bin TL manevi tazminata mahkum edildiğini açıkladı.

Hüseyin Aydın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen manevi tazminat davasında, Kemal Kılıçdaroğlu 23.03.2021 ve 30.03.2021 tarihli grup konuşmaları nedeniyle 30 bin TL manevi tazminata mahkum edildi."

 

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