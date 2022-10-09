Kılıçdaroğlu'na şok! CHP'de ABD ziyareti öncesi kriz

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti öncesi CHP'de derin çatlak oluştu. ABD programından haberi olmayan CHP'nin ABD Temsilcisi Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na tavır koyduğu ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde ABD'de CHP temsilciliği yapan Yurter Özcan'la ilgili bir kriz yaşandığı ortaya çıktı.

CHP'nin ABD ziyaretinde çatlak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD programından haberi olmayan ve sonradan bilgisi olan ABD'de CHP'nin aylık 18 bin dolar maaşla temsilciliğini yapan Yurter Özcan'ın sinirlenerek CHP liderine "ziyaretleriniz esnasında ben ABD'de olmayacağım Almanya'ya gidiyorum" diye tavır koyduğu belirtildi.

Sabah'ın haberine göre; Temsilci Yurter Özcan'ın CHP Liderinin Amerika ikamet eden Başdanışmanı olan, ve FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı ile 1159 kez telefonla görüşen Rasim Bölücek'e yakınlığıyla biliniyor. New York ikametli Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Rasim Bölücek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından da Metropol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine maaş alsın diye getirilmişti.

CHP'nin ABD programında yer alacak bazı isimler

CHP Liderinin programında sızan isimler arasından CHP MYK'sından Faik Öztrak, Selin Sayek Böke ve Yunus Emre, gazetecilerden İsmail Saymaz ve Orhan Bursalı yer alıyor. Yarın İstanbul'dan ABD'ye 15:05 uçağı ile hareket edecek ekip bir taraftan da Ermeni lobisi ile de randevu hazırlıklarını sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'de yapacağı bazı ziyaretleri planlayan kişinin İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar olduğu ortaya çıktı. Sarıyar'ın ABD'li Senatör Bernie Sanders ile ilişkisi dikkat çekerken bir dönem seçim kampanyasında ise yer aldığı ortaya çıktı. Sarıyar'ın 2019 yılından Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi seçildiği ama Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile bir otel ruhsatı yüzünden tartıştıkları ve aralarının açıldığı belirtildi.