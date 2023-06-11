Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Eyvah eyvah

Solak Birgün gazetesi yazarlarından Yakup Kepenek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun feleğini şaşırtacak bir yazıya imza attı. Kılıçdaroğlu'nun, CHP'yi 13 yıldır “tek adam” olarak yönettiğini belirten Kepenek, gündem olan yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, örgüt işlerini üstlenerek Kurultay sürecinde parti tabanından, yeni görüş ve liderlerle gelebilecek bir genel başkan oluşumunun önünü kesiyor. CHP’yi bir “tek adam” olarak 13 yıldır yöneten, işbaşına gelirken söz verdiği halde aday saptamalarında önseçim yaptırmayan Kılıçdaroğlu, çok olumsuz koşullarda partiyi ayakta tutan üyelere onların örgütlerine güvenmediğini kanıtlıyor."



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