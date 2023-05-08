Kılıçdaroğlu'na oy toplayan Saadetli hanımlar iyi izleyin! Yıl: 2010 Yer: Mersin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" tuzağına düşen Saadet Partili kadın görevliler bugün CHP Genel Başkanı için sokak sokak oy toplarken, 2010 yılındaki hafızalara kazınan çarşaf yırtma eylemi yeniden gündeme geldi.
Mersin'de bir araya gelerek çarşafları yere atıp ayakları altında ezen kadınların çirkin eylemi sosyal medyada gündem oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
“HDP ile kol kola” diyerek Saadet Partisi'nden istifa etmişti: 40 senedir 40 bin şehit verdik
Siyaset
İşte Saadet Partisi'nin geldiği son nokta! Karamollaoğlu dua ederken CHP'liler bakın ne yaptı
Gündem
Fatih Erbakan’dan Cübbeli Ahmet Hoca’ya ziyaret! ‘Saadet Partisi Milli Görüş’e ihanet etmiştir’