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Siyaset Kılıçdaroğlu'na oy toplayan Saadetli hanımlar iyi izleyin! Yıl: 2010 Yer: Mersin
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na oy toplayan Saadetli hanımlar iyi izleyin! Yıl: 2010 Yer: Mersin

Yeniakit Publisher
2023-05-08 23:05:00 - 2023-05-08 23:25:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" tuzağına düşen Saadet Partili kadın görevliler bugün CHP Genel Başkanı için sokak sokak oy toplarken, 2010 yılındaki hafızalara kazınan çarşaf yırtma eylemi yeniden gündeme geldi.

Mersin'de bir araya gelerek çarşafları yere atıp ayakları altında ezen kadınların çirkin eylemi sosyal medyada gündem oldu.

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