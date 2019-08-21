Kılıçdaroğlu’na namus sözünü hatırlatacağım

Hasan Türkmen Ankara

CHP’li Menemen Belediyesi’nde yaklaşık 5 yıldır çaycılık yapan Bayram Akbaş, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atıldı. CHP’li belediyeye tepkisini göstermek ve Kemal Kılıçdaroğlu’na “Namus sözü”nü hatırlatmak için bisikleti ile İzmir’den Ankara’ya doğru yola çıkan Akbaş, Akit’e konuştu.

“Kılıçdaroğlu’nun beyanına dayanarak yola çıktım”

CHP’li belediyenin hiçbir gerekçe göstermeden işini elinden aldığını belirten Bayram Akbaş, “2014 yılından beri İzmir Menemen Belediyesi’nde çaycıydım. 31 Mart Seçimlerinden sonra yeni gelen başkan, hiçbir gerekçe göstermeden, 28 Haziran’da işime son verdi. Neden çıkarıldığımı da öğrenmek için kendisine bir türlü ulaşamadık. Eylemimin birinci sebebi içeride kıdem tazminatım duruyor. Kılıçdaroğlu’nun basına yaptığı açıklamada, ‘Kazandığımız hiçbir belediyede belediye başkanı, haksız yere hiçbir işçiyi çıkarmayacak. Size namus sözü ve garanti veriyorum’ beyanına dayanarak kendisi ile görüşmeye Ankara’ya kadar gideceğim. Randevu talebimiz oldu, ‘size döneceğiz’ dediler ama dönüş olmadı. Kendisine görüşmek için gidiyorum, görüşemezsem orada da bir eylem yapmayı planlıyorum” diye konuştu.