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Siyaset Kılıçdaroğlu'na 'kurban olurum' dedi yere serildi!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na 'kurban olurum' dedi yere serildi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Kurban olurum' diyen bir vatandaş Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından engellenirken yere düştü. Vatandaş, “Ne dedim ben? Baba kurban olurum dedim” diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 23:49:00 - 2021-03-26 00:02:12
Kılıçdaroğlu'na 'kurban olurum' dedi yere serildi!

Kırıkkale'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu "Baba kurban olurum" diye selamlayan bastonlu bir vatandaş, korumalarca engellendiği sırada yere düştü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale’de esnaf ve kanaat önderleri buluşması sonrasında Hacılar beldesini ziyaret etti.

"Bu kardeşinize güvenin hepsini halledeceğim”

Meydanda toplanan vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, “Bakın ben sizin sözcünüz olacağım nereye gidersem gideyim. Ben size şu sözü veriyorum. En rahat eleştirebileceğiniz kişi ben olacağım. Çünkü ben eleştiriden ders çıkaran birisiyim. Birisi beni eleştiriyorsa niye eleştiriyor diyor boşu boşuna eleştirmiyor herhalde dinlemek lazım siyasetçinin görevi de o dur dinlemektir. Dinlemiyor her şeyi ben biliyorum diyorsa bilin ki toplumu felakete sürükler. Bu kardeşinize güvenin hepsini halledeceğim” dedi.

Buradaki konuşmanın ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, MHP'li Hacılar Belediyesi hizmet binasına geçerek çay molası verdi. Daha sonrasında Kılıçdaroğlu, Hasandede köyündeki Cami ve türbeyi ziyaret etti.

'Kurban olurum' dedi yere serildi

Konuşma yapacağı alana geçerken Kılıçdaroğlu’na “Hoş geldin baba kurban olurum” diye seslenen ve selamlaşmak isteyen bir vatandaş ise korumalarca engellendiği sırada yere düştü.

Kısa süreli sendeleyen ve bastonlu olduğu görülen vatandaş, “Ne dedim ben? Baba kurban olurum dedim” diyerek kendisini savundu.

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