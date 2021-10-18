  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Erdoğan harekete geçti
Gündem

Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Erdoğan harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 12:30:00 -
Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Erdoğan harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "siyasi cinayet" iddialarına ilişkin söylemlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir kamuoyunda tartışılan "siyasi cinayet" iddiaları ile ilgili olarak 15 Ekim'de avukatı Doç.Dr. Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı müracaatta bulundu.

Avukat Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın savcılığa müracaat dilekçesi ortaya çıktı. Dilekçede, bir süredir siyasi cinayetlerin işleneceğine dair bir kısım iddiaların kamuoyuyla paylaşıldığına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bu partilerin bir kısım temsilcilerinin bu doğrultuda somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulunduklarına dikkat çekildi.

Dilekçede şöyle denildi:

"Türkiye'de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir. Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celp edilmesini, herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat 19. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Medya

Teşkilat 19. Bölüm Fragmanı yayınlandı

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın 19. bölüm 1. fragmanı yayınlandı.
Suudi Arabistan ve ABD askerleri sahaya indi!
Dünya

Suudi Arabistan ve ABD askerleri sahaya indi!

Suudi Arabistan, ABD ile Kızıldeniz'de, "seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına almak amacıyla" 10 sürecek ortak tatbikat düzenliyor...
Gündem

"Bu zamana kadarki en büyüğü olacak" deyip duyurdu! ABD'den Türkiye'ye karşı skandal hamle

ABD, Yunanistan'ın Türk sınırına yakın Dedeağaç bölgesinde askeri sevkiyat hazırlığında. ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt "Kasım ayı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay