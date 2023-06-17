  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Oy pusulaları ile ilgili flaş beklenmedik karar: 41 bin ağacı kurtaracak!

İzmir ve Ankara barolarında sapkınlık dayatması!

Trump'ın kullandığı sözler şaşırttı: ilgili 'gizli belge' davasında bakanlıkla uzlaşmayı reddettiğini yayımlandı

Robert Koleji ilan etti: Öyle bir rakam ki... Dudak uçuklatan beklenmedik karar: 'Yok artık' dedirtti

Dev ‘Kömür Kralı’ şirketi iflas etti! 70 yıllık şirketti ama iflasını avukat istedi: Konkordatolar maalesef geldi

Öğrencilerle LGBT paçavrası önünde fotoğraf çektiren öğretmen için harekete geçildi!

Kamuoyunun Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne çağrısı: Sapkın Mabel Matiz'in konserini iptal edin!

Altında son dakika: Akılları baştan alan rakam: Gram altında 1800 lira tahmini, fiyatları! Yıl sonunu işaret edildi!

Litvanya Büyükelçisi şok gelişme diyerek bir numaralı destinasyonumuz Türkiye dedi! Ortaya çıktı

Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıkla ilgili şok gelişme! Sandık incelenip belge yayımlandı
Siyaset Kılıçdaroğlu'na kendi vekilleri bile oy vermemiş! Şaban Sevinç böyle anlattı...
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na kendi vekilleri bile oy vermemiş! Şaban Sevinç böyle anlattı...

Yeniakit Publisher
2023-06-17 03:06:00 -
Kılıçdaroğlu'na kendi vekilleri bile oy vermemiş! Şaban Sevinç böyle anlattı...

TV 100 canlı yayınında, CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklamasını değerlendiren Şaban Sevinç, dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Sevinç, Şener'in açıklamalarının ardından CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir milletvekilinin daha olduğunu söyledi.

"CHP’de sayın Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir başka vekil de var. Onun adını söylemem." diyen Sevinç, "O benim özel bir bilgim, isim vermeyeceğim. Şener'den başka milletvekili olduğunu da biliyorum." ifadelerini kullandı.

Abdüllatif Şener'in CHP macerası sona erdi
Abdüllatif Şener'in CHP macerası sona erdi

Siyaset

Abdüllatif Şener'in CHP macerası sona erdi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tanju Özcan ve Abdüllatif Şener tartıştı: Sizin gibi badem bıyıklılara...
Tanju Özcan ve Abdüllatif Şener tartıştı: Sizin gibi badem bıyıklılara...

Siyaset

Tanju Özcan ve Abdüllatif Şener tartıştı: Sizin gibi badem bıyıklılara...

İlk düğmeyi yanlış ilikleyince böyle oluyor! CHP’li Abdüllatif Şener bakın kime oy vermiş
İlk düğmeyi yanlış ilikleyince böyle oluyor! CHP’li Abdüllatif Şener bakın kime oy vermiş

Gündem

İlk düğmeyi yanlış ilikleyince böyle oluyor! CHP’li Abdüllatif Şener bakın kime oy vermiş

Ayrılanı hedefe koyuyorlar!
Ayrılanı hedefe koyuyorlar!

Siyaset

Ayrılanı hedefe koyuyorlar!

Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıkla ilgili şok gelişme! Sandık incelenip belge yayımlandı
Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıkla ilgili şok gelişme! Sandık incelenip belge yayımlandı

Siyaset

Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıkla ilgili şok gelişme! Sandık incelenip belge yayımlandı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23