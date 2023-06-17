Kılıçdaroğlu'na kendi vekilleri bile oy vermemiş! Şaban Sevinç böyle anlattı...
TV 100 canlı yayınında, CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklamasını değerlendiren Şaban Sevinç, dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Sevinç, Şener'in açıklamalarının ardından CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir milletvekilinin daha olduğunu söyledi.
"CHP’de sayın Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir başka vekil de var. Onun adını söylemem." diyen Sevinç, "O benim özel bir bilgim, isim vermeyeceğim. Şener'den başka milletvekili olduğunu da biliyorum." ifadelerini kullandı.
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