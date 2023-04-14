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Medya Kılıçdaroğlu'na kapak üstüne kapak! Bay Kemal eşekten düşmüşe dönecek
Medya

Kılıçdaroğlu'na kapak üstüne kapak! Bay Kemal eşekten düşmüşe dönecek

Yeniakit Publisher
2023-04-14 11:09:00 -
Kılıçdaroğlu'na kapak üstüne kapak! Bay Kemal eşekten düşmüşe dönecek

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Kürt sorunu"nu çözmeye kararlı olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok fena ti'ye aldı.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Kürt sorunu"nu çözmeye kararlı olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok fena ti'ye aldı. 

"Bu iş Diyarbakır'da ABD'nin TR 705 diye kodladığı vekil adaylarını sahaya sürerek olacak iş mi? Allah iyiliğinizi versin" ifadelerini kullanan Altınok, şunları kaydetti:

" "Türkiye Kemale erecek" sloganıyla 14 Mayıs'a yürüyen Kılıçdaroğlu, Kürtlerin de bu işten nasibini alacağını müjdeliyor.

Kürt sorununu da çözmeye kararlıymış...
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Hatırlayacaksınız nasıl çözeceğini de şöyle anlatmıştı:

"Birincisi sorunun nerede çözüleceğine karar vermeliyiz. Sorun Meclis'te çözülür. Başka bir yer değil. Kanun çıkaracaksın."

Pardon ama Kemal Bey, önce "çözeceğiz" dediğiniz "Kürt sorunu" nedir, onu bir anlatsanız bize?

Zira Çözüm Süreci'nde Kürt sorunundan anladığımızın taban tabana zıt olduğunu hatırlıyorum.

Bu konuda daha ağzınızdan tek bir söz alamadık, yüksek sesle düşünelim o halde...

Erdoğan bölgenin güvenlik sorununu çözdü. Şehirleri terörize eden, evine yol yapan köylüyü bile haraca bağlayan çetelerden temizledi. İzmir'de artık ne kadar demokrasi, özgürlük varsa Diyarbakır'da da o kadarı var.

Dahası yalnızca bireysel değil "kolektif" haklarda da Avrupa standartlarını aşan adımlar atıldı. Bugün devlet okullarında Kürtçe'nin lehçeleri bile öğretiliyor. TRT'nin Kürtçe yayın yapan kanalı var. Özel kurslar açıldı. Doğru! Ve siz bu reformların hepsine "Megri Megri" diyerek muhalefet ettiniz.

Ekonomi mi derseniz, Afyonlunun, Çankırılının, Muğlalının, Kastamonulunun durumu neyse bölge illerinde yaşayan vatandaşın da aynı. Enflasyon sadece Doğu'da sorun değil.

Son on yılda bölgeye yönelik devlet yatırımlarında da hiçbir ayrımcılık yok. Teşviklerde rekor bölgenin.

Çanakkale'ye köprü, Balıkesir'e otoban yapan Erdoğan, "Kürtleri katletmek için yol yapıyor", "Dağın başından kim geçecek" çığlıklarına aldırmadan ta Şırnak'a uzanan tüneller, otoyollar, köprüler, viyadükler inşa ediyor.

Evet Kemal Bey, ser verip sır vermiyorsunuz. İkiyi, üçü geçtim, memleketteki diğer etnik grupların faydalanıp da Kürtlerin mahrum bırakıldığı hukuki, demokratik, ekonomik vs. haklara tek bir sorun gösterin bari.

Nedir bu "Meclis'e getirip yasalaştırıp çözeceğiz" Kürt sorunu o halde?

Kanton manton işleri mi?

Kürtler böyle mi kemale erecek? Belli ki bu sözler HDP'nin desteğinin diyeti ama üzgünüm...

Kürtler Türkiye'nin güneyini de, ABD'nin kuyruğuna takılıp bağımsız devletçik vaadiyle hayatı kaydırılan Kürtlerin yaşadığı Suriye'nin kuzeyini de sizden çok iyi biliyor.

Geçen seçimde Diyarbakır'da aldığınız yüzde 2.5 oy bunun kanıtı. Bu iş Diyarbakır'da ABD'nin TR 705 diye kodladığı vekil adaylarını sahaya sürerek olacak iş mi?

Allah iyiliğinizi versin."

 

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