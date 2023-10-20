Kılıçdaroğlu'na imza vermeyen 38 milletvekili belli oldu
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza vermeyen 38 milletvekili belli oldu. İmza atmayan vekiller arasında Engin Altay, Erdoğan Toprak, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır gibi isimler de var.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından büyük tartışmaların yaşandığı CHP'de 'Genel Başkanlık' yarışı kızışıyor. Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği "Değişimciler" Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP içinde "lobi" faalyetlerini sürdürüyor.
Genel Merkez cephesi ise son dönemde İstanbul başta olmak üzere değişimcilere kaybettikleri İl Kongreleri'ne rağmen Kılıçdaroğlu'nun ardında durmaya devam ediyor.
İL KONGRELERİ SONRASI GÖZLER BAŞKANLIK YARIŞINDA
Kurultaya sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) değişimciler ve genel merkezciler arasındaki yarış da hız kazandı. CHP'nin 81 ilde gerçekleştirdiği il kongrelerini tamamlamasıyla gözler, genel kurulda yapılacak genel başkanlık seçimlerine yöneldi.
KILIÇDAROĞLU MU ÖZEL Mİ?
Genel başkanlık koltuğu için yarışın yaşanacağı kurultayda, çekişmenin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile "değişimcilerin" adayı partinin grup başkanı Özgür Özel arasında geçecek.
KILIÇDAROĞLU İÇİN İMZA VERMEDİLER
Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurultay'da tekrar Genel Başkan Adayı olması için CHP'li milletvekillerinden imza toplandı. CHP vekillerinden önemli bir kısmının Kılıçdaroğlu'nun adaylığına imza desteği vermediği öğrenildi. Bu vekiller arasında ise dikkat çeken isimler var. Engin Altay, Gökhan Günaydın, Erdoğan Toprak, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır bu isimlerden bazıları.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İŞTE İMZA VERMEYEN 38 CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeyen ve adaylığı için imza atmayan 38 milletvekili...
- Ayhan Barut
- Burhanettin Bulut
- Umut Akdoğan
- Tekin Bingöl
- Murat Emir
- Gamze Taşçıer
- Süleyman Bülbül
- Bülent Tezcan
- Ensar Aytekin
- Yaşar Tüzün
- Nurhayat Altaca
- İsmethan Güneşhan
- Özgür Ceylan
- Ahmet Baran Yazgan
- Hikmet Yalım Halıcı
- Fetih Açıkel
- Engin Altay
- Ali Gökçek
- Gökhan Günaydın
- Özgür Karabat
- Suat Özçağdaş
- Turan Taşkın Özer
- Erdoğan Toprak
- Gökhan Zeybek
- Murat Bakan
- Gökçe Gökçen
- Deniz Yücel
- İsmail Atakan Ünver
- Hasan Baltacı
- Veli Ağbaba
- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
- Bekir Başevirgen
- Ali Mahir Başarır
- Seyit Torun
- Asu Kaya
- Tahsin Ocaklı
- Ulaş Karasu
- Eylem Ertuğ Ertuğrul
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