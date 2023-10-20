Kılıçdaroğlu'na imza vermeyen 38 milletvekili belli oldu

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından büyük tartışmaların yaşandığı CHP'de 'Genel Başkanlık' yarışı kızışıyor. Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği "Değişimciler" Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP içinde "lobi" faalyetlerini sürdürüyor.

Genel Merkez cephesi ise son dönemde İstanbul başta olmak üzere değişimcilere kaybettikleri İl Kongreleri'ne rağmen Kılıçdaroğlu'nun ardında durmaya devam ediyor.

İL KONGRELERİ SONRASI GÖZLER BAŞKANLIK YARIŞINDA

Kurultaya sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) değişimciler ve genel merkezciler arasındaki yarış da hız kazandı. CHP'nin 81 ilde gerçekleştirdiği il kongrelerini tamamlamasıyla gözler, genel kurulda yapılacak genel başkanlık seçimlerine yöneldi.

KILIÇDAROĞLU MU ÖZEL Mİ?

Genel başkanlık koltuğu için yarışın yaşanacağı kurultayda, çekişmenin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile "değişimcilerin" adayı partinin grup başkanı Özgür Özel arasında geçecek.

KILIÇDAROĞLU İÇİN İMZA VERMEDİLER

Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurultay'da tekrar Genel Başkan Adayı olması için CHP'li milletvekillerinden imza toplandı. CHP vekillerinden önemli bir kısmının Kılıçdaroğlu'nun adaylığına imza desteği vermediği öğrenildi. Bu vekiller arasında ise dikkat çeken isimler var. Engin Altay, Gökhan Günaydın, Erdoğan Toprak, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır bu isimlerden bazıları.

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İŞTE İMZA VERMEYEN 38 CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeyen ve adaylığı için imza atmayan 38 milletvekili...