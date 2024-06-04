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Gündem Kılıçdaroğlu'na Hulusi Akar şoku!
Gündem

Kılıçdaroğlu'na Hulusi Akar şoku!

Yeniakit Publisher
2024-06-04 21:33:00 -
Kılıçdaroğlu'na Hulusi Akar şoku!

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Hulusi Akar'a 100 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ankara 36. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Akar'ın avukatı, dava konusu beyanlarla müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiğini belirterek, manevi zararın giderilmesini isterken, Kılıçdaroğlu'nın avukatı ise beyanların ifade özgürlüğü kapsamında bulunduğunu, hakaret içermediğini savundu.

100 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Hakim İbrahim Enes Çelik, davayı kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun Akar'a 100 bin lira manevi tazminat ödemesine, Türk Borçlar Kanunu'nun 58/2. maddesi gereğince Kılıçdaroğlu'nun "kınanmasına" ve hüküm özetinin tirajı en yüksek iki gazetede yayımlanmasına karar verdiğini açıkladı.

Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç, Kılıçdaroğlu'nun 10 Ocak 2023'te partisinin TBMM Grup toplantısındaki konuşmasında, o dönem Milli Savunma Bakanı olan Akar'a "ağır hakaret ve ithamlarda" bulunduğu gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun "kınanması" ve buna ilişkin kararın tirajı en yüksek iki gazetede yayımlanması da talep edilmişti.
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